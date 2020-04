Vlahovic: “Voglio restare alla Fiorentina e vincere qui. Haaland? Non gli invidio nulla”

Dusan Vlahovic giura fedeltà alla Fiorentina. L’attaccante serbo della Viola ha parlato così del suo futuro durante un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla società, questa è la mia seconda casa. Mi hanno accolto e mi trattano come un figlio. Il mio sogno è di lasciare il segno a Firenze e, perché no, vincere qualcosa”, le parole di Vlahovic. Poi un messaggio che lascia poco spazio all’interpretazione: “Cosa ruberei ad Haaland? Niente, ho fiducia in me. E se continuerò a lavorare sono convinto di poter arrivare lontano”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina