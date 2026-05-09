Vlahovic: “Vittoria importante. Pressione alle avversarie? No, perché se vinciamo le ultime due dipende tutto da noi”

09/05/2026 | 23:20:20

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria a Lecce.

Queste le sue parole: “Non ho giocato per tanto tempo, non ho ancora quella routine. L’importante è che abbiamo vinto e che abbiamo ottenuto i tre punti che era il nostro obiettivo oggi. La cosa più importante, abbiamo le ultime due partite dove dobbiamo assolutamente vincere e continuare così”.

Adesso la pressione sugli avversari?

“Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, se vinciamo le ultime due partite non c’è pressione per nessuno. Perciò dobbiamo essere concentrati su noi stessi e andare ad affrontare queste ultime due partite nel modo giusto sapendo quello che ci giochiamo e dare il massimo e vincere”.

Foto: Instagram Juventus