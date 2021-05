Vlahovic: “Vincendo a Bologna saremmo stati più tranquilli. Ci tocca ancora soffrire”

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo il 3-3 nel derby dell’Appennino con il Bologna.

Queste le sue parole: “Vorrei arrivare più lontano possibile, ma l’unica cosa che ripeto sempre è che conta la squadra e cosa possiamo fare, il resto se viene bene altrimenti è uguale. Quale è il segreto dal dischetto? Devi andare sicuro di te stesso e deciso, se tiri bene per il portiere è difficile parare. Se siamo amareggiati? Sì, ieri potevamo portarla a casa ma il calcio è questo. Dobbiamo essere concentrati e ottenere più punti possibili nelle prossime partite. Vincendo a Bologna avremmo fatto un passo avanti per la salvezza e saremmo stati più tranquilli. Ora ci tocca soffrire ancora per qualche giornata”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina