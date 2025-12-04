Vlahovic usa Goku e Dragon Ball per un messaggio social: “L’intervento è andato bene, ci vediamo presto”

04/12/2025 | 23:40:50

Dusan Vlahovic ha postato sui social una immagine per raccontare che sta bene dopo l’operazione per ridurre la lesione muscolare oggi pomeriggio. L’attaccante della Juventus ha utilizzato Goku di Dragon Ball come immagine, nella vasca di rianimazione. Chi conosce il manga, sa che dopo quella guarigione, Goku tornò più forte di prima, diventando Super Sayan. Un messaggio che lo stesso Vlahovic ha voluto lanciare e che non è sfuggito ai fan del celebre manga.

A corredo dell’immagine, qualche parola: “L’intervento è andato bene. Grazie a tutti voi per i bei messaggi e per il supporto. Vi voglio bene, ci vediamo presto”.

Foto: Instagram Juventus