Vlahovic, una tripletta che vale tre punti alla Fiorentina e +9 al Fantacalcio…

Protagonista assoluto della vittoria della Fiorentina in casa del Benevento per 4-1, Dusan Vlahovic con la tripletta messa a segno ieri al Ciro Vigorito ha raggiunto quota 12 reti nel campionato in corso. L’attaccante serbo è il primo 2000 ad arrivare in doppia cifra e a realizzare una tripletta nella serie A 2020/2021. Prima di lui c’era riuscito solo Kulusevski, nella passata stagione con la maglia del Parma.

Quanto alle triplette realizzate in questo campionato, Vlahovic è solo il terzo calciatore a riuscirci:: quest’anno, infatti, erano riusciti nell’impresa solo Henrikh Mkhitaryan, lo scorso 8 Novembre in Roma-Genoa, e Lautaro Martinez, dell’Inter, contro il Crotone.

Numeri e statistiche che inorgogliscono, chiaramente, Vlahovic che nel post partita, però, ha esultato anche per un altro motivo: “Sono contento per aver vinto e portato a casa i tre punti ma anche perché mi sono schiarato al Fantacalcio…Oltre a me -ha continuato la punta Viola nel post gara- ho anche Dragowski e spero gli diano l’assist e il +1, così tra la mia tripletta e il suo assist questa settimana con il Fantacalcio sono a posto“.

Forse, dunque, la Fiorentina ha trovato quel bomber che tanto cercava.

Foto: germogli ph