Vlahovic torna titolare e porta la Juve al quarto posto: 1-0 a Cagliari

La Juventus si prende il quarto posto: 1-0 a Cagliari. Ed è Dusan Vlahovic a decidere la gara dell’Unipol Domus. I bianconeri vanno in vantaggio grazie a un gol del serbo dopo appena 12 minuti di gioco: incertezza di Yerry Mina sul retropassaggio di un compagno e pressing vincente dell’attaccante bianconero, che gli sradica il pallone e batte Caprile. Timida reazione della squadra di Nicola nella ripresa, con l’ingresso in campo di Luvumbo che porta qualche accelerazione in più. Nel finale problemi fisici per Douglas Luiz, che esce all’83’ dopo essere entrato al 62′, e un’altra occasionissima non sfruttata da Yildiz. Una vittoria importante per i bianconeri che si rialzano subito dopo la brutta sconfitta per 3-1 – e l’eliminazione dalla Champions – contro il PSV. Gli uomini di Thiago Motta si portano così a quota 49 punti, sorpassando la Lazio e prendendosi il quarto posto.

Foto: Instagram Vlahovic