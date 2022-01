Vlahovic suona la carica sui social: “Si comincia!”

“Let’s start”. Così Dusan Vlahovic comincia la sua avventura in bianconero, pubblicando sul suo profilo Instagram il post in foto qui sotto. Un addio amarissimo alla piazza di Firenze e dire che non sia stato gradito è certamente un eufemismo. L’attaccante numero 7 juventino continua a far ribollire il capoluogo toscano e il duro comunicato della Curva Fiesole ne è una prova tangibile. DV7 è andato via lasciandosi sedurre dalla vecchia signora e sembra, per ora, essere amore a prima vista. “Il più bel regalo di compleanno” che potesse ricevere, per citare proprio l’attaccante serbo che, ora, dovrà trovare continuità in un ambiente pieno di pressioni e con una maglia pesantissima da indossare. Nel frattempo per una piazza delusa ce n’è un’altra in fermento per un giovane e promettente calciatore che potrebbe risollevare le sorti di un campionato finora deludente. Starà ad Allegri mettere nelle migliori condizione Vlahovic per farlo rendere al meglio. Intanto Dusan se la gode all’ombra della Mole, fiero di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV7 (@vlahovicdusan)



FOTO: Instagram Vlahovic