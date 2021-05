Vlahovic: “Stasera si è visto tutto ciò che avevamo dentro. Immobile? Nessun paragone con lui”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Lazio, decisa dalla sua doppietta: “Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi: è uscito fuori tutto ciò che tenevamo dentro, siamo contenti e orgogliosi di aver vinto. Sfidavamo una squadra forte e importante, se giochiamo tutti insieme escono le nostre qualità: sappiamo quanto lavoriamo e come ci sentiamo”.

Ha vinto la sfida con Immobile?

“Parlare di Immobile per me è difficile, è un gran calciatore e ha fatto tanti gol. Ero motivato ma sul paragone non dico niente”.

Foto: Twitter Fiorentina