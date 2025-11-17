Vlahovic, sovraccarico all’adduttore. Nessuna lesione

17/11/2025 | 18:14:49

Come riportato da TuttoJuve, gli esami fatti oggi da Dusan Vlahovic al JMedical hanno di fatto confermato la presenza di un sovraccarico all’adduttore, escludendo lesioni. La sua situazione del centravanti non allarma, dovrà stare a riposo e nei prossimi giorni si capirà come evolverà la questione. Questo pomeriggio l’attaccante si è sottoposto ad accertamenti strumentali per capire l’entità del suo infortunio.

Foto: Instagram Vlahovic