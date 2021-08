Vlahovic: “Sono veramente emozionato, darò tutto me stesso per la Viola”

Dusan Vlahovic, autore del gol del raddoppio della Fiorentina contro il Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Sulla sua prestazione

“Penso di essere sulla strada giusta ma devo continuare a pedalare, a testa bassa con umiltà e determinazione, concentrato. Se penso di aver già fatto qualcosa è un grandissimo sbaglio, ci saranno alti e bassi ma darò tutto me stesso per la città, la squadra, il mister e per vincere. Lo stadio cantava il mio nome, non potevo rimanere fermo: certe cose le sogni fin da bambino, sono veramente emozionato”.

Sul paragone con Haaland

“Non mi piacciono i paragoni, lui fa dieci gol all’anno in Champions da tre stagioni. Quando sarà tempo spero che potremo incontrarci, ma ora devo lavorare e impegnarmi ogni giorno. Cerco di lavorare sulle mie capacità, sicuramente guardo tutte le punte più forti di questo mondo”.

Foto: Twitter Fiorentina