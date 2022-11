Vlahovic si scatena nel 5-1 della Serbia: gol, due assist e un palo

La Serbia a valanga sul Behrain. Partita senza storia che finisce con il risultato di 5-1 a favore della squadra di Stojkovic. A prendersi la scena è sicuramente il bomber della Juventus, Dusan Vlahovic, entrato nel secondo tempo, gioca 45 minuti ad un livello pazzesco, siglando due assist per i compagni e trovando la via del gol al 51′ minuto con un tiro da centro area che finisce sotto la traversa. Solo un palo gli nega la gioia della doppietta. Nella festa serba trovano la rete anche Djuricic e Jovic. Doppietta invece per il trequartista dell’Ajax, Tadic. Inutile il rigore di Helal. Numerosi i calciatori che militano in Serie A che hanno giocato la partita.

Foto: Twitter Serbia