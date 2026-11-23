Vlahovic si scatena in Turchia: già 11 gol, in Europa League manca ancora la firma

23/11/2026 | 10:22:31

Dusan Vlahovic sta vivendo una stagione da protagonista in Turchia. L’attaccante serbo ha ritrovato continuità sotto porta e sta facendo registrare numeri importanti: 11 gol in 10 partite, un rendimento che racconta una fase particolarmente positiva della sua carriera. Un dato che assume ancora più rilevanza se confrontato con le ultime due stagioni disputate con la Juventus. In bianconero, infatti, Vlahovic si era fermato rispettivamente a 7 e 10 gol, senza riuscire a raggiungere il ritmo realizzativo attuale. Il cambio di contesto sembra avergli restituito fiducia e continuità, con una media superiore a un gol a partita. Resta però un dato da migliorare sul palcoscenico europeo: Vlahovic è ancora a secco in Europa League. Il rendimento in campionato è straordinario, ma il serbo è chiamato a sbloccarsi anche nelle competizioni internazionali, dove vuole confermare la propria crescita e incidere con la stessa efficacia.

Foto: instagram Besiktas