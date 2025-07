Vlahovic, segnali social: una foto in bianco e nero e il numero 9 al centro

02/07/2025 | 13:33:20

Messaggio eloquente di Dusan Vlahovic su Instagram: una foto in bianconero con in evidenza il numero 9. Un chiaro riferimento al suo ruolo nella Juventus, proprio mentre — come anticipato — il club ha trovato l’accordo per l’ingaggio di Jonathan David.

Foto: insta vlahovic