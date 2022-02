Vlahovic: “Scudetto? Pensiamo a una partita per volta. Firenze sarà sempre parte di me”

Autore della prima doppietta in bianconero, peraltro decisiva per il risultato finale, Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel dopo gara: “Veniavamo da due pareggi. Era importantissimo vincere. Siamo contenti e ora testa alla prossima”. Nonostante i gol da tre punti, il serbo ritiene fondamentale il lavoro di squadra: “Il singolo non può uscire mai senza squadra. Se siamo compatti possiamo ottenere grandi risultati”. Sulle polemiche del post Villarreal: “Non ero abituato a polemiche, ma con la testa giusta, con calma, lavoro, concentrazione si può fare tutto. Compagni, mister e società mi hanno aiutato e mi stanno aiutando. Li ringrazio e spero che continueremo così”.

Sullo scudetto: “Andiamo partita per partita e vediamo cosa succederà. Proveremo a ottenere risultati migliori”.

Sulla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Non so cosa dire su mercoledì. Sensazioni miste. Andiamo lì e giochiamo a calcio. Ringrazio Firenze per tutto. Ho vissuto bellissimi anni e sarà sempre parte di me. Li ringrazio”. Chiusura con un messaggio contro il conflitto tra Russia e Ucraina: “No war, vogliamo la pace”.