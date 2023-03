Vlahovic sbaglia, Juventus-Friburgo inchiodata sulla parità all’intervallo (0-0)

Finisce 0-0 il primo tempo tra Juventus e Friburgo. I bianconeri partono fortissimo, quindici minuti di fuoco con il gol sfiorato, al 14′, con un bel diagonale di Rabiot. Al 23′, problemi fisici per Alex Sandro, che non era al top, si tocca il flessore sinistro.Al suo posto Bonucci. I ritmi si abbassano, poi angolo di Di Maria per Bremer di testa al 31′, ma il tentativo del difensore brasiliano si spegne sul fondo. Al 45′ Cuadrado conclude, Flekken respinge, ma Vlahovic non ne approfitta e manda alto. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium.