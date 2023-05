Vlahovic sbaglia, El-Nesyri no: Siviglia avanti 1-0 sulla Juventus all’intervallo. Fischi dello Stadium

Si chiude con il Siviglia in vantaggio 1-0 sulla Juventus il primo tempo all’Allianz Stadium. Il primo squillo della gara arriva al 12′ in contropiede: Vlahovic innesca sulla sinistra la corsa di Kostic ma il suo destro il serbo fa partire un destro attraversa lo specchio della porta ed esce oltre il secondo palo. La Juventus a un passo dal vantaggio al 19′ minuto con Dusan Vlahovic. Su assist di Filip Kostic, l’attaccante serbo – a pochi passi da Bounou – calcia alto. La gara si sblocca al 26′: contropiede spagnolo coglie impreparata la Juventus, palla ad El-Nesyri che batte Szczesny. Fischi dello Stadium per la Juventus al rientro negli spogliatoi a fine primo tempo

Foto: Instagram Siviglia