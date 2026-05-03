Vlahovic salva una Juve deludente: 1-1 con il Verona. Palo di Zhegrova al 93′, la Roma può andare a meno uno

03/05/2026 | 19:57:35

Finisce 1-1 tra Juventus e Verona, passo falso dei bianconeri contro i veneti retrocessi che possono portare la Roma a -1. Verona in vantaggio al 34′. Errore clamoroso di Bremer, che sbaglia un appoggio e favorisce Bradaric: il cross dell’esterno viene girato in porta da Bowie, con Di Gregorio sorpreso sul primo palo. Pari che arriva con fatica al 65′ Punizione vincente da 25 metri di Dusan Vlahovic, che beffa sul suo palo Montipò: i bianconeri trovano il gol dopo un’ora molto faticosa di gara Clamorosa occasione per la Juve al 93′: il kosovaro calcia in diagonale, colpisce il palo, poi la palla rimbalza sulla gamba di Montipò, ma non entra in porta e viene allontanata.

foto x juve