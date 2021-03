Vlahovic saluta Prandelli: “Grazie per tutto quello che hai fatto per me, non lo dimenticherò mai”

Arriva il primo saluto social da parte di uno dei giocatori della Fiorentina nei confronti di Cesare Prandelli che oggi si è dimesso dall’incarico di allenatore. Ed arrivano da Dusan Vlahovic, il giocatore che più di tutti ha beneficiato dell’apporto dell’ormai ex tecnico in viola. Queste le parole del serbo sul proprio profilo Instagram: “Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto”.

Foto: Twitter Fiorentina