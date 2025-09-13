Vlahovic ritrova l’Inter, una delle sue vittime preferite

13/09/2025 | 10:05:44

Può essere la sfida di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo si riprende la Juventus e già oggi può partire dal primo minuto contro l’Inter di Chivu. Il centravanti è il preferito di Tudor e secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello sport è favorito su David, che fino a ieri era l’indiziato numero uno a giocare dall’inizio. E c’è un dato da non sottovalutare: contro i nerazzurri ha già segnato 4 volte. Occhio anche a qualche sorpresa nell’Inter, con Carlos Augusto che insidia la titolarità di Dimarco sulla fascia sinistra.

Foto: Instagram Juve