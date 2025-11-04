Vlahovic risponde a Araujo: 1-1 nei primi 45′ tra Juve e Sporting

04/11/2025 | 21:47:29

Si chiude 1-1 un divertente primo tempo tra Juventus e Sporting Lisbona allo Stadium, con la squadra di Spalletti propositiva e in grande crescita con il passare dei minuti nonostante lo svantaggio iniziale. Grandissima azione dello Sporting con Ioannidis che fa sponda di tacco per Trincao il quale allarga sulla sinistra per Araujo che con il sinistro trova il gol del vantaggio. Al 35′ arriva il pareggio dei bianconeri che già da diversi minuti stavano martellando i portoghesi. Un’ottima palla di Thuram per Vlahovic vale il pareggio, il serbo attacca con forza l’area di rigore e insacca alle spalle di Rui Silva! 1-1 allo Stadium. Si chiude con una rete per parte la prima frazione di gioco.

foto x juve