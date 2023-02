Vlahovic (rigore) e Kostic: 2-0 Juve a Salerno dopo 45’. Miretti ko

La Juve è in vantaggio a fine primo tempo contro la Salernitana all’Arechi. I bianconeri conducono 2-0 al 45′ con due serbi, con i gol su rigore di Vlahovic e nel finale di Kostic.

Primo tempo non bello, la Juve ha avuto il pallino del gioco, senza però creare grosse palle gol. La gara cambia al 25′, quando Nicolussi Caviglia commette fallo su Di Maria e concede un rigore ai bianconeri.

Fal dischetto, non sbaglia Vlahovic. La Salernitana prova a reagire, costruisce alcune potenziali occasioni, ma è ancora Vlahovic che ha la palla del 2-0. Il raddoppio arriva nei minutio di recupero con Kostic, che approfitta di un paio di svarioni in area granata e insacca alle spalle di Ochoa.

Juve che perde Miretti per infortunio, sembra qualcosa di grave alla caviglia. Al suo posto Fagioli.

Foto: twitter Juve