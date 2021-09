Vlahovic: “Quella di restare a Firenze è stata una scelta di cuore. Qui posso crescere ancora”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, in estate ha deciso di proseguire la sua esperienza in viola. Il giocatore, nel corso di un’intervista ai microfoni di Dazn, ha spiegato i motivi: “A Firenze si sta da Dio, sono arrivato quando ero molto piccolo, è la mia seconda casa. Parlo sempre in modo sincero, noi dei Balcani facciamo le cose più col cuore che col cervello. Io mi sentivo di rimanere, qui penso di poter crescere ancora. Farò tanti gol e assist, il resto come viene viene. Penso che qui posso crescere ancora e fare altri passi avanti, ne ho parlato con famiglia e amici Ci possono essere tanti rischi, ma senza i rischi non vale la pena vivere”.

Foto: Twitter Fiorentina