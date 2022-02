Vlahovic, prima notte a braccetto con la Juve

È la notte di Dusan Vlahovic, la prima a braccetto con la Juve. La prima dopo quella grande operazione che ha consentito di regalare ad Allegri un centravanti fortissimo e di anticipare le mosse per il futuro. L’obiettivo principale centrato, un blitz per anticipare il futuro e rendere più luminoso il presente. Primo passaggio sarà il Verona, lo stesso club che qualche anno fa aveva chiesto vanamente in prestito Dusan alla Fiorentina, non immaginando che da quel momento il ragazzo avrebbe scalato le montagne più alte. La prima Juve di Vlahovic dovrebbe comprendere la contemporanea presenza di Dybala e Morata, un centrocampo a tre e tanta qualità. È la prima partita di un febbraio già determinante, tra Coppa Italia, grandi sfide e la Champions in arrivo: eliminare il Villarreal e andare ai quarti non è solo un’illusione. La Juve riparte di Vlahovic, il più bel regalo di gennaio che avrebbe potuto immaginare.

Foto: Instagram personale