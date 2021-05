Vlahovic: “Penso solo alla Fiorentina. Futuro all’estero? Non si sa, potrei restare anche per sempre in Serie A”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, nel corso di un’intervista al portale serbo Meridian Sport ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: “Mihajlovic è una grande leggenda del calcio serbo e italiano. Se mi chiamasse sarebbe difficile rifiutare, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà in sicuro. Estero? Non si sa mai. Forse domani succederà, o forse rimarrò per tutta la mia carriera in Serie A”.

FOTO: Twitter Fiorentina