Vlahovic: “Non sono ancora al 100%. Obiettivi? La squadra prima di tutto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Juventus–Sassuolo, il centravanti bianconcero Dusan Vlahovic, ha commentato così l’esordio della stagione 2022-2023: “Ho lavorato tutta l’estate, ma non sono ancora al 100%, ho avuto questo problema non semplice. È la seconda partita da 90’ da quando è finito il campionato, sto cercando di lavorare per essere a disposizione della squadra. L’esultanza sul primo gol? È per un mio amico che mi ha aiutato tanto. Obiettivi? La squadra viene prima di tutto. Se la Juve dovesse vincere lo Scudetto e io non dovessi vincerei la classifica marcatori non mi lamenterei di certo”.

Foto: Instagram Juventus