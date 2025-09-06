Vlahovic non si ferma anche in Nazionale: gol e 3 punti pesanti per la Serbia

06/09/2025 | 17:05:23

La Serbia vince la gara di qualificazione ai Mondiali. Una vittoria preziosa in casa della Lettonia, nel segno dell’uomo del momento, Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus segna il gol vittoria al 12′, dimostrando il suo ottimo momento in questo inizio di stagione, 3 gol in tre gare ufficiali, due con la Juve in campionato e ora con la Serbia. Vlahovic, c’è e se sta bene, anche mentalmente, è un valore aggiunto per la Juve e per la Nazionale.

Foto: Instagram Vlahovic