Vlahovic: “Non posso descrivere a parole quanto devo a Prandelli”

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato a Sky Sport del suo momento magico e della vittoria nello scontro diretto con lo Spezia.

Queste le sue parole: “Sapevamo che questa partita valeva tanto, abbiamo lavorato per ottenere questi tre punti fondamentali. Vorrei ringraziare i compagni e il mister per la partita, dopo la sconfitta di Genova contava molto. La continuità serve, dobbiamo stringere i denti, ora ci aspetta una squadra molto tosta e dobbiamo dare tutto: facciamo così, tutti insieme. Non posso descrivere a parole quanto devo a Prandelli, mi ha dato fiducia in un momento molto buono e devo ripagarla. Lavoro forte ogni giorno, solo così posso ottenere tutto questo. Le sue parole valgono tanto per me, queste vittorie valgono tutti e coi tre punti sei sorridente. Non ha prezzo”.

Foto: Instagram personale