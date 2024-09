Vlahovic: “Non mi pongo limiti. Non ero contento neanche quando ho segnato 24 gol”

“Con Thiago Motta mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile di gioco è più adatto a me”. Parla così Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, protagonista della prima puntata della nuova stagione di My Skills, il format di Dazn in collaborazione con EA FC 25: “Con mister Allegri, comunque, mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tutto quello che mi ha chiesto”.

Poi ha proseguito parlando di Motta: “Cosa mi ripete più spesso Thiago? Da subito mi ha parlato di disciplina, fare quelle cose che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono. Andare a letto sempre alla stessa ora, riposare bene, dormire bene e seguire la giusta alimentazione. La Juventus per me è tantissime cose: orgoglio, mentalità vincente, una famiglia. Qua tutto è diverso, la responsabilità di questa maglia è grandissima”.

Sugli obiettivi: “Non mi pongo limiti, alzo sempre l’asticella. Non sono mai stato contento neanche nella stagione in cui dalla Fiorentina sono andato alla Juventus e ho segnato 24 gol. Si può sempre fare meglio”.

Foto: Instagram Juve