Vlahovic: “Non cambia niente essere titolare o partire dalla panchina, decide Tudor. Dobbiamo giocare meglio”

16/09/2025 | 23:20:15

Dusan Vlahovic ha analizzato a Sky il pareggio contro il Borussia Dortmund: “Siamo una squadra giovane però dobbiamo giocare meglio le partite. Dobbiamo iniziare a leggere le partite, chiuderle prima, non possiamo prendere goal dopo averlo fatto. Ogni volta che segniamo… Queste due partite ci sono volute giustamente, due giorni fa abbiamo vinto. Questa l’abbiamo pareggiata. Comunque possiamo imparare tanto e l’importante è che non abbiamo perso e dobbiamo continuare così. Sta a Tudor scegliere chi giocherà, io sono a disposizione. Cerco di allenarmi al massimo tutti i giorni e fare tutto quello che mi chiede. Per me va bene, l’importante è segnare goal. Se inizio dalla panchina o gioco titolare per me cambia poco. Da quasi tutta la vita gioco da titolare e penso che ho fatto abbastanza goal. Però adesso c’è questa situazione per cui il mister cambia tanto e come ha detto lui oggi con cinque cambi è tutto diverso. Abbiamo anche tanti giocatori forti. Come ha detto lui oggi non ci sono titolari o diciamo panchinari tra virgolette. Però non ci penso a questa cosa e cerco di essere sempre concentrato e di fare quello che mi chiede il mister e di aiutare al massimo la squadra ad ottenere i risultati. Poi, se parto dalla panchina, parto titolare… poi tutti giustamente vogliono giocare però rispetto le scelte del mister e cercherò di metterlo in difficoltà”.

FOTO: X Juventus