Vlahovic: “Nessun paragone con Kane. Gioca ad alti livelli da 15 anni. Io devo ancora crescere”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e della Serbia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inghilterra.

Queste le sue parole: “Pensiamo partita per partita, ora pensiamo a superare il girone e poi vedremo. È il palcoscenico più grande possibile, soprattutto per i giovani, è il primo Europeo per me e quindi è molto significativo. Siamo qui dopo 24 anni, faremo del nostro meglio per andare avanti. L’Inghilterra è una delle migliori squadre del torneo, sarà molto difficile”.

Sulla sfida con Harry Kane il centravanti ex Fiorentina ha poi aggiunto: “Ha segnato 53 gol la scorsa stagione, non voglio paragonarmi a lui. Gioca da 15 anni a ottimi livelli, è uno degli attaccanti migliori. Per me è un’occasione, gioco senza pressioni. Tutti si aspettano che l’Inghilterra vinca il torneo cercherò di ottenere il massimo nel calcio, ovviamente lui è un punto di riferimento”.

Foto: sito Serbia