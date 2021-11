Vlahovic nella storia della Fiorentina: eguagliato il record di 27 gol in una stagione solare di Serie A

Il protagonista della sfida di ieri sera tra Fiorentina e Milan è stato sicuramente Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha messo a segno una doppietta che ha steso gli uomini di Stefano Pioli. Per il giocatore Viola si tratta del decimo gol in campionato in questa stagione, doppia cifra raggiunta dunque già nel mese di novembre.

Da ieri Vlahovic è entrato nella storia della Fiorentina: con la doppietta di ieri ha eguagliato il record di gol un un anno solare di Serie A per un giocatore della Fiorentina con 27 reti: l’unico a riuscirci era stato Kurt Roland Hamrin nel 1960. La Fiorentina vola sule ali dell’entusiasmo guidata dal suo bomber.

Foto: Twitter Fiorentina