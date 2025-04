Vlahovic: “Mi sono sempre sentito importante. Non ho giocato, ma ho sempre rispettato il mister”

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della Roma: “Mi sono sempre sentito importante. Non ho giocato tanto, ma ho sempre rispettato le scelte del mister e lavorato al massimo”.

Su Nico e Yildiz:”Per una punta è più facile avere qualcuno attorno. Sono scelte del mister, io mi metto a disposizione”.

Infine: “Non lo so, vediamo. L’importante è vincere le partite e lasciare l’anima in campo. Dobbiamo ritrovare quel fuoco che abbiamo perso: adesso andiamo partita per partita, dobbiamo fare bene”.

Foto; Instagram vlahovic