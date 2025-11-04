Vlahovic: “Meritavamo di più, continuiamo così ma vincendo le partite”

04/11/2025 | 23:26:55

Vlahovic ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Juventus e Sporting: “Noi non siamo contenti del risultato perché penso che potevamo fare di più. Abbiamo fatto una bella partita, una partita tosta dove credo che abbiamo giocato meglio di loro, loro sono una grande squadra, che palleggia bene e mette gli avversari sotto. Però credo che abbiamo risposto bene e ci è mancato il secondo goal. Però posso fare solo i complimenti ai compagni e al mister per la partita di oggi. Speriamo di continuare così, vincendo però. Ora pensiamo a vincere le altre quattro. Abbiamo parlato ma io sono concentrato, come ho già detto, sul presente e il mio unico obiettivo e la mia unica concentrazione è la partita di sabato che è molto importante per noi, che cercheremo di vincere anche perché è il derby ed è una partita molto sentita. Non sarà una partita facile ma comunque daremo tutto per vincere. Questa è l’unica cosa che ho in testa io”.

foto x juventus