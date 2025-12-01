Vlahovic, lesione di alto grado. Il report della Juventus

01/12/2025 | 15:00:06

La Juventus ha diramato un comunicato riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.

Foto: Instagram Vlahovic