Vlahovic, le parole di Commisso e la necessità della Fiorentina

Rocco Commisso ha legittimamente difeso i suoi interessi, i soldi che ha investito nella Fiorentina. E anche il tentativo fatto per blindare Dusan Vlahovic: gli ha offerto la luna e il sole, sarebbe andato anche oltre i cinque milioni a stagioni soltanto se avesse incontrato la disponibilità del diretto interessato e del suo agente. È una situazione che va seguita giorno dopo giorno, ma è importante che venga messo un punto nel giro di un paio di settimane al massimo. La cessione a gennaio oggi è complicata per una serie di motivi? Bene, allora sarebbe il caso di tirare le somme adesso in modo da dare certezze a Italiano. Semplicemente perché un allenatore non può navigare a vista, ha necessità di sapere su chi contare oppure no. Ma non all’ultimo minuto e noi crediamo che la Fiorentina tirerà le somme molto presto. E regalerà un esterno al suo allenatore: il primo della lista è Berardi, ma il Sassuolo spara alto; l’obiettivo resta, intanto la soluzione immediata chiama in causa Ikoné, talento di assoluto spessore in uscita dal Lille.

FOTO: Twitter Fiorentina