Vlahovic: “L’anno scorso ho sofferto fino alla fine. Ora siamo più arrabbiati”

Dusan Vlahovic ai microfoni di DAZN ha commentato il successo contro la Lazio, grazie anche a una sua doppietta: “Secondo me poteva andare meglio se non prendevamo gol. Ma questa vittoria ci dà tanto morale, abbiamo lavorato tanto e siamo stati solidi, cattivi e compatti. Complimenti alla Lazio ma abbiamo meritato di vincere”.

Poi h ha proseguito: “Secondo me l’anno scorso è stato un anno molto difficile sotto tutti i punti di vista e alla fine non abbiamo fatto male, ma poi siamo finiti settimi per altri motivi. Ora siamo più arrabbiati, con i conti in sospeso e con questa aggressività e compattezza possiamo ottenere grandi cose. Puntiamo ad arrivare tra i primi quattro”.

Foto: Instagram Juventus