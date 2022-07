Vlahovic: “La pressione è tanta, ma non ho paura”

Dusan Vlahovic è l’attaccante di riferimento del presente e del futuro della Juventus e nella lunga intervista rilasciata la Gazzetta dello Sport l’attaccante serbo a parlato anche della pressione che non sembra fargli paura. Dichiarazioni anche su Djokovic, vero eroe in patria.



Si sente un idolo per la gente serba, come Djokovic?

“No, io non mi considero come lui, Djokovic è un punto di riferimento per tutti noi. Non lo conosco direttamente ma ci siamo sentiti, mi ha fatto i complimenti quando sono arrivato alla Juve. È un modello da seguire, ha una forza mentale pazzesca. Prima anche io giocavo a tennis, sarebbe bello se venisse a trovarci a Torino per qualche scambio”.

Come si gestiscono la notorietà e le pressioni a quest’età?

“Non è facile, improvvisamente ti trovi tanta gente intorno che vuole essere tuo amico, però la mia famiglia è unita e mi ha insegnato valori veri. Solo se tieni i piedi per terra e la testa sulle spalle puoi continuare a fare bene. Tanta gente si è persa, per questo io penso solo al campo. Avrò tempo di godermi tutto il resto a fine carriera”.

