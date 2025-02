Vlahovic-Kolo Muani: la convivenza può essere una grande risorsa

La Juventus è reduce da quattro vittoria di fila in campionato, ha agganciato il quarto posto in solitudine e può proseguire a scalare la classifica avendo un calendario sulla carta non impossibile. La risorsa in più è Kolo Muani, uno degli arrivi di gennaio, ma bisogna dare a Vlahovic quanto gli appartiene, nel senso che il serbo si è fatto trovare pronto – prontissimo – quando è stato chiamato in causa. E adesso la convivenza può essere una grande risorsa: il francese può fare sia la punta centrale che l’esterno offensivo, lo spezzone di Cagliari in coppia con Vlahovic ha ribadito come i due siano molto compatibili. E possono dare una bella spinta alle ambizioni di alta classifica della Juventus.

FOTO: Instagram Juventus