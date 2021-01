Vlahovic: “Irritato al momento del cambio? Sì, perchè potevo fare un altro gol”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Crotone: “Devo sempre ringraziare i miei compagni, in questo caso Franck. Con quell’assist da campione vero è stato facile realizzare, bene i tre punti e speriamo di continuare così”.

Era un po’ irritato al momento del cambio.

“Era verso me stesso, ho avuto due occasioni in uno-contro-uno non sfruttate, potevo fare un altro gol. Voglio sempre dare il massimo per la squadra”.

Commisso che dice?

“Sempre un onore per me, lo ringrazio perché lui e la sua famiglia ci sono sempre stati vicini. Ringrazio anche il mister che mi sta sempre dando fiducia e non posso esprimere quanto gli devo. Mi ha sempre detto che contano i miei gol, ma senza compagni non avrei fatto niente”.

Foto: Twitter Fiorentina