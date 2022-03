Vlahovic in difficoltà contro lo Spezia: prima volta in stagione senza tirare

Contro lo Spezia non è stata una partita facile per la Juventus, che è riuscita a conquistare i tre punti andando a segno solo una volta. E non lo è stata neanche per Dusan Vlahovic, che non ha avuto tanti palloni giocabili. Spesso stretto nella morsa degli avversari, il serbo ha faticato anche a trovare spazi nella metà campo dello Spezia, tant’è che la statistica finale, clamorosa vista le medie dell’attaccante, riporta il dato “zero” alla voce “conclusioni”, siano esse dirette o meno verso lo specchio della porta difesa da Provedel. Da questo punto di vista deciso passo indietro per la Juve e per Vlahovic, che nelle ultime uscite avevano mostrato segnali di crescita.

Foto: Twitter Juventus