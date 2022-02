Vlahovic: “Il numero di maglia non è importante, conta solo vincere”

“Voglio ambientarmi il prima possibile con gli schemi del mister e conoscere i miei compagni dal punto di vista umano. La Juventus è il più grande club d’Italia e sono davvero felice di essere qui. Si punta agli obiettivi più alti senza mai smettere di combattere. Nel calcio di oggi ogni dettaglio fa la differenza, per questo cerco di migliorarmi sempre ed è per questo che mi alleno fuori dal campo e mentalmente. Tutto ciò che può aiutarmi, lo faccio. La 7 ce l’aveva Ronaldo, ma ogni maglia e ogni numero della Juventus pesa. Sono qui per aiutare i compagni e a mettermi a disposizione del mister per arrivare agli obiettivi che ci siamo fissati. Non è importante il numero di maglia ma come scendiamo in campo, con quale determinazione e con quale concentrazione. L’importante è solamente vincere. Ho parlato con Chiesa, noi abbiamo un bellissimo rapporto già dalla Fiorentina. Mi dispiace che si sia fatto male ma lo aspetteremo e non vedo l’ora di scendere in campo con lui.”

FOTO: Twitter Juventus