Vlahovic: “Ibra il mio idolo, Pulgar il più forte fra i miei compagni”

Intervenuto sull’account ufficiale del club, Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina, ha risposto alle domande dei tifosi: “Sto bene e spero che anche voi state bene. – ha esordito – Non vedo l’ora di abbracciarvi tutti e vedervi allo stadio. È un momento particolare, siamo tutti chiusi in casa. Sto guardando la tv, mi sto allenando e sto mangiando più sano possibile per essere pronto se la stagione ripartirà. Io sono il primo tifoso di chi sta combattendo e devo ringraziare tutti i medici che stanno facendo un lavoro straordinario. Continuiamo a sostenere la campagna di raccolta fondi organizzata dalla società. Il più forte serbo di sempre? Ne dico tanti: Dzajic e Vukotic, Mihajlovic e Jugovic, Kolarov e Vidic, Tadic e Matic. Il mio idolo? Ibrahimovic. Il migliore fra i miei compagni? Pulgar, sicuro. Ha una buona tecnica e ci gioca con i suoi amici”.

