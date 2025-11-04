Vlahovic: “Ho sentito un dolore al flessore e ho chiesto il cambio”

04/11/2025 | 23:31:05

Dusan Vlahovic ha parlato a Sky dopo la sfida con lo Sporting parlando anche di un problema fisico accusato: “Ho sentito un dolorino sul flessore e ho chiesto il cambio io. Non so se poi il mister mi voleva far uscire, ho sentito questo fastidio e mi dispiace, però, io parlo per me nella preparazione non ha giocato tanto e poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti. Però sto dando tutto me stesso, al 100% e mi dispiace perché non ho potuto aiutare la squadra fino all’ultimo minuto e provare a vincere questa partita. Mi dispiace però spero che già da sabato sarà diverso”.

Foto: Instagram Vlahovic