Vlahovic: “Ho sempre sognato questo primo gol in Nazionale”

Dušan Vlahović, l’attaccante della Fiorentina ieri ha segnato il suo primo gol in Nazionale nel 5-0 rifilato dalla sua Serbia alla Russia. Ha parlato così ai canali ufficiali UEFA:

“Primo gol in Nazionale? Ho sempre sognato questo momento. Ringrazio il Ct che mi ha dato questa opportunità. Sono pronto per qualsiasi ruolo in questa squadra, sia giocando dall’inizio che partendo dalla panchina“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina