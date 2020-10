Vlahovic: “Esordire in Nazionale è stato emozionante. Agli Europei vogliamo esserci”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha esordito in Nazionale maggiore con la Serbia e ha raccontato la sua gioia a fss.rs. Queste le sue parole: “Sono molto felice del mio esordio con la maglia della Nazionale maggiore. Peccato che non siamo riusciti a battere l’Ungheria ma è tempo di guardare avanti e pensare oltre. Pensiamo alla Turchia, un incontro che ci permetterà di prepararci al meglio per la partita contro la Scozia, sfida che a novembre deciderà chi andrà all’Europeo. Sarà la gara più importante degli ultimi 4 anni per noi. Loro sono una squadra dura, dobbiamo stare attenti, ma agli Europei vogliamo esserci. È stato un onore indossare questa maglia. I miei compagni mi hanno accolto benissimo e con alcuni di loro ho anche rapporti in privato”.

Fonte Foto: Twitter uff. Fiorentina