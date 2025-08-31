Vlahovic entra e segna: è ancora la sua Juve! Torino e Fiorentina non si fanno male
31/08/2025 | 20:32:49
Ci pensa ancora Dusan Vlahovic, il serbo entra dalla panchina e regala i tre punti a Tudor che resta a punteggio pieno. La Juventus vince 1-0 strappando il bottino pieno in casa di un Genoa tosto, anche grazie a un super Di Gregorio. Esce per infortunio Conceicao nel finale, condizioni da valutare.
GENOA (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup (dal 78′ Ekhator); Ellertson (dal 78′ Vitinha), Carboni (dal 65′ Malinovskyi), Stanciu (dal 65′ Thorsby); Colombo (dal 78′ Ekuban). All. Vieira
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (dal 62′ Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (dal 62′ Kostic); Conceicao (dall’83’ Nico Gonzalez), Yildiz (dal 90′ McKennie); David (dal 62′ Vlahovic). All. Tudor.
Non si fanno male invece il Torino di Baroni e la Fiorentina di Pioli, che non vanno oltre lo 0-0 in una gara decisa dai due portieri. Viola affaticati dopo l’impegno settimanale in Conference League, cresce la squadra di Baroni che resta però senza reti dopo due giornate.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi (76′ Lazaro); Casadei, Asllani (81′ Tameze), Ilic (76′ Gineitis); Ngonge (81′ Aboukhlal), Simeone (62′ Adams), Vlasic. All. Baroni. :
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (46′ Kouadio), Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm (46′ Fagioli), Mandragora (66′ Ndour), Gosens; Gudmundsson (83′ Fazzini); Kean, Piccoli (77′ Dzeko). All. Pioli.
FOTO: X Juventus