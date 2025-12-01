Vlahovic e un infortunio serio: cosa cambia nella strategia della Juventus

Dusan Vlahovic, costretto a fermarsi per uno stiramento, è contemporaneamente una notizia che influenza abbastanza il mercato. Intanto, questo stop conferma indirettamente la volontà della Juventus di non privarsene a gennaio malgrado il contratto in scadenza, che poi è anche quella del diretto interessato. Presto entreremo in un territorio lecito, nel senso che altri club potranno parlare con Vlahovic per un accordo dal primo luglio 2026, ma lo stop per infortunio (serviranno da due a tre mesi per recuperarlo) mette tutti d’accordo sul fatto che a gennaio non ci saranno movimenti sul serbo, ammesso che prima ci potessero essere margini di manovra. È normale pensare che il rinvio a fine stagione di qualsiasi discorso, come ribadito recentemente da Comolli, sia un invito per gli altri ma la Juventus ha deciso così. E adesso il club bianconero spera di valorizzare il mercato estivo, ci sarà più spazio sia per Openda che per David.

