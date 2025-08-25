Vlahovic e il Napoli: solo una grande fantasia. La Juve ha una speranza

25/08/2025 | 23:50:20

Nelle ore di Rasmus Hojlund, prima scelta del Napoli come anticipato sette giorni fa, hanno provato addirittura ad accostare Dusan Vlahovic al club azzurro, mormorando qualcosa che era già stata pronunciata tre o quattro giorni fa quando il Napoli stava pensando soltanto allo specialista in uscita dal Manchester United. Per Vlahovic la Juventus spera di trovare una soluzione, il gol segnato ieri contro il Parma non modifica di una virgola gli scenari. La Juve ha una speranza, appunto, che si materializzi qualcuno nell’ultima settimana (scarsa) di mercato, ricordando che lo specialista serbo è da sempre la prima scelta di Massimiliano Allegri. Per il momento l’allenatore livornese deve accontentarsi di Harder al Milan, buonissimo talento ma evidentemente non si tratta della stessa cosa.

Foto: X Juventus