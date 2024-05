Vlahovic: “Dovrò fare meglio, la Juve vuole sempre di più per puntare in alto”

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky commentando le ultime evoluzioni. “Il premio di miglior attaccante? Sono contento, voglio ringraziare la Serie A e chi mi ha votato. Per me è un grande piacere. Il prossimo anno dovrò fare ancora meglio, so cosa si aspetta la gente. Abbiamo centrato gli obiettivi stagionali, ma la Juventus vuole sempre di più per puntare in alto”.

Foto: Instagram Juventus