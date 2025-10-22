Vlahovic: “Dobbiamo avere sempre questa mentalità e alzare il livello. A Como non siamo stati all’altezza”

22/10/2025 | 23:19:11

Dusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di Madrid: “Sono cambiate tante cose rispetto a Como e altre partite di quest’anno, questa mentalità dobbiamo averla contro tutti. Dobbiamo essere umili e così possiamo ottenere risultati, non può essere possibile in una squadra così importante fare questi cambiamenti in tre giorni, a Como non siamo stati al livello della Juventus. Oggi non siamo contenti della sconfitta, abbiamo avuto le nostre occasioni e fanno la differenza in queste partite. Avessimo segnato la partita sarebbe andata in una direzione diversa, abbiamo poco tempo ora per pensare alla Lazio e sarà una trasferta difficile. Dobbiamo lavorare tutti i giorni, stiamo dando il massimo e non basta, dobbiamo parlarci quotidianamente sennò torniamo al solito discorso che facciamo bene una partita si e poi altre no. Dobbiamo alzare il livello, io mi metto a disposizione e poi Tudor decide chi va in campo”.

FOTO X Juventus